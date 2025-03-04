Студент из Дмитрова принял участие в миссии на освобожденных территориях

Гуманитарная миссии фонда «Свои рядом» была направлена на поддержку военнослужащих и мирных жителей на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области. В поездке участвовал студент третьего курса Дмитровского техникума Артур Грабович, который обучается по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Команда фонда доставила три автомобиля повышенной проходимости и более тонны гуманитарного груза, в состав которого вошли медикаменты, продукты длительного хранения и средства первой необходимости.

Две машины передали в Запорожской области военнослужащим 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота. В ДНР гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ получили военнослужащие 5-й бригады. В городе Сватово в ЛНР четыре пары автомобильных колес для ремонта военной техники вручили бойцам 3-й штурмовой роты 26-го танкового полка 47-й дивизии.

Артур Грабович отметил, что участие в этой миссии стало для него важным опытом. «Я увидел, как наша помощь может изменить ситуацию и поддержать тех, кто в этом нуждается. Это вдохновляет и напоминает о важности нашей профессии», — поделился студент.