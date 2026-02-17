Стройматериалы и оборудование передали в зону СВО из Орехово-Зуевского округа

Партия гуманитарной помощи была собрана по запросу участников специальной военной операции. В местное отделение Ассоциации ветеранов СВО обратился командующий сводной гаубичной батареей с позывным Ока, который выполняет задачи на Белгородском направлении.

Военнослужащий попросил руководителя ассоциации Вячеслава Шаронова о приобретении необходимых строительных материалов и оборудования. 14 февраля на фронт отправили грузовую машину с бензопилами, досками, ОСБ-листами, дизельным отопителем и влагопароизоляцией.

В Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа отметили, что переданные оборудование и материалы помогут бойцам создать более комфортные условия на передовой и укрепить позиции.

«Такая слаженная работа и поддержка очень важны для тех, кто сейчас стоит на защите нашей страны», — подчеркнули ветераны СВО и поблагодарили жителей Орехово-Зуевскго округа за активную помощь защитникам.