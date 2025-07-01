Стоматология в Балашихе начала бесплатно лечить зубы участникам СВО

В Балашихинской стоматологической поликлинике начала действовать программа социальной поддержки участников специальной военной операции, проживающих в Московской области. Им предоставляется бесплатное зубопротезирование, включая диагностику и подготовительные процедуры.

Программа охватывает три категории граждан. Участники СВО, находящиеся в отпуске, могут получить поддержку до 120 тысяч рублей, из которых до 20 тысяч рублей выделяется на обследование и подготовку, а до 100 тысяч рублей — на протезирование. Уволенные с военной службы участники СВО также имеют право на помощь в размере до 120 тысяч рублей.

Для уволенных бойцов, получивших ранения в челюстно-лицевую область и нуждающихся в протезировании, предусмотрена поддержка в сумме до одного миллиона рублей.

Для записи на прием и получения дополнительной информации следует обращаться по телефону: 8 (495) 308-18-18.