Стоматолог из Подольска создал полевой кабинет для помощи бойцам СВО

Медик из Подольска Евгений Лосев, отметил Международный день стоматолога, оказывая помощь на передовой в зоне проведения специальной военной операции. После мобилизации он отправился туда волонтером, изначально занимаясь доставкой гуманитарной помощи.

Однако его профессиональные навыки стали незаменимыми, когда по рации сообщили о бойце с челюстно-лицевым ранением.

«Сказал что я стоматолог и могу помочь. Это был мой первый пациент там, за ленточкой. Повторно уже приехал с инструментами. Мне дали в ассистенты двух фельдшеров, и пошло-поехало», — сказал Лосев.

Понимая острую необходимость стоматологической помощи на передовой, Евгений организовал полевой кабинет. Вместе с товарищами они оборудовали блиндаж мебелью и необходимой техникой. На его призыв откликнулись коллеги и выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета. В зону СВО доставили кресло, инструменты, системы и даже рентген-аппарат.

«Теперь ребята получают квалифицированную помощь. В день мы принимаем по 40–50 человек», — отметил врач.

Благодарные бойцы часто дарят Лосеву сувениры. Среди них — штык-нож, каска и бронежилет с памятными надписями. За свою самоотверженную работу в сложных условиях Евгений Лосев был награжден медалью волонтера медицинского отряда «Севастопольцы» в июле 2024 года.

Евгений Лосев переехал в Подольск из Смоленской области в 1993 году. Уже почти двадцать лет он работает в округе хирургом и ортопедом в стоматологии, но сейчас его профессионализм и преданность делу особенно ценны на передовой.