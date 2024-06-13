Столтенберг не стал обнадеживать Украину сроками подготовки пилотов F-16

Столтенберг не подтвердил данные о подготовке пилотов ВСУ для F-16 к концу лета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил информацию о том, что украинских пилотов для истребителей F-16 подготовят к концу лета. Об этом руководитель альянса заявил перед встречей министров обороны блока, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что НАТО занимается подготовкой не только пилотов, но и других специалистов, обслуживающих американские истребители. Столтенберг назвал обучение персонала масштабным мероприятием и отказался озвучить сроки окончания их подготовки.

«Это огромное по своим масштабам мероприятие, и я бы соблюдал осторожность относительно сроков», — подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Запад о последствиях поставки ВСУ истребителей F-16. По его словам, Россия воспримет передачу самолетов как сигнал НАТО в ядерной сфере и знак того, что западные страны «готовы на все». Глава МИД указал, что российские войска уничтожат истребители так же, как и другое переданное ВСУ вооружение.