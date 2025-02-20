Стихи школьницы из Реутова представили на выставке в Российской национальной библиотеке

В Российской национальной библиотеке открыли выставку «Рождаются правдивые слова: антология литературы СВО». Юная поэтесса из Реутова Камилла Захарова попала в число авторов сотни изданий современной военной прозы и гражданской поэзии, ее произведения представили в экспозиции.

Школьница из Реутова Камилла Захарова посвятила свой первый сборник стихов бойцам, защищающим Родину в зоне специальной военной операции. Как рассказала девятиклассница, идея издать сборник возникла из желания показать, что молодежь не безразлична к судьбе страны. Школьница направила весь тираж своей книги участникам спецоперации.

Поэтические произведения Камиллы представили на выставке в Российской национальной библиотеке. Экспозицию приурочили ко Дню защитника Отечества, она продлится до 16 марта.

Выставку поделили на три тематические части. Первый раздел называется «Голос фронта», в него вошли произведения участников боевых действий. Во второй части экспозиции под названием «Мы здесь живьем» собрали книги донбасских и луганских авторов. В третьем и самом большом разделе выставки — «В одном строю» — представили произведения писателей и поэтов со всей России, которые хотят поддержать бойцов специальной военной операции.

Отметим, что Камилла Захарова из Реутова — кандидат в мастера спорта, член столичной сборной по художественной гимнастике. Несмотря на насыщенный график, девушка находит время для творчества.