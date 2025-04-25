Стихи погибшего участника СВО опубликовали в журнале в Балашихе

Презентация 66-го номера литературно-публицистического журнала «Балашиха: Голоса сердец», приуроченная к 80-летию Великой Победы и посвященная современным героям — участникам специальной военной операции, прошла в Балашихе. Особое место в номере занимает подборка стихотворений Александра Урбанского, жителя Балашихи, погибшего в марте 2023 года в зоне СВО.

Александр Урбанский с юности увлекался литературой, историей и реконструкцией, занимался фехтованием. До начала СВО он служил в горячих точках, а когда начались боевые действия, принял решение встать на защиту Родины. Его поэзия — искреннее, пронзительное свидетельство солдатской судьбы, наполненное болью, честью и любовью к Отечеству.

Идея публикации стихов принадлежит Ольге Смирновой, учителю школы № 2, где учился Александр, и бывшему директору школы Татьяне Потаповой. На презентации номера ученики школы прочитали стихи своего земляка, отдавшего жизнь за их мирное небо.

«То, как звучали стихи героя-земляка в исполнении юных школьников, — лучшее свидетельство единства поколений», — сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Журнал «Балашиха: Голоса сердец», выпускающийся с 2006 года, продолжает оставаться важной площадкой для диалога поколений и сохранения исторической памяти.