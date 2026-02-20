Стихи к 23 Февраля написала 94-летняя поэтесса из Воскресенска

Татьяна Александровна Бойко, несмотря на преклонный возраст и полную потеря зрения, продолжает писать стихи. В преддверии Дня защитника Отечества она сочинила произведение, адресованное участникам специальной военной операции.

Татьяне Александровне 94 года, она является инвалидом первой группы и находится на социальном обслуживании в центре «Воскресенский» по системе долговременного ухода. Зрение она потеряла в 2015 году, но сохранила активную жизненную позицию и интерес к происходящему вокруг.

Стихи поэтесса пишет с 1990 года, и поэзия на протяжении десятилетий остается для нее способом общения, поддержки и выражения чувств. Сейчас основными увлечениями Татьяны Александровны стали аудиокниги, радио и общение с близкими. Она внимательно следит за событиями в стране и мире, поддерживает родных добрым словом и мудрым советом.

К празднику 23 февраля Татьяна Бойко сочинила стихотворение, адресованное участникам специальной военной операции, пожелав им мужества, стойкости и скорейшей победы. Ее творчество продолжает вдохновлять окружающих, доказывая, что возраст и физические ограничения не являются преградой для активной жизни и творчества.