Стену памяти в честь участников СВО открыли в школе № 1 в Серпухове

Здесь можно увидеть портреты жителей Пущина. На фото: Роман Правиков, Андрей Сапрыкин, Дмитрий Салосин, Дмитрий Свирней, Юрий Одинцов, Александр Арефьев, Андрей Шабалин, Сергей Латынин, Михаил Якушин, Алексей Благов, Алексей Палагичев, Сергей Фалин. Пятерых из них посмертно наградили орденом Мужества.

«Ни одно имя не будет забыто. Работа по увековечению памяти наших защитников будет продолжена. Несколько военнослужащих из Пущина числятся пропавшими без вести. Их портреты разместим на Стене, когда станет известна их судьба. Мемориальная экспозиция — это наша благодарность за мирное небо и связь поколений. Ваш подвиг с нами навсегда», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.