«Стену памяти» бойцам СВО открыли в Зарайске

В Зарайске появилось место, где жители могут почтить память земляков, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. В Едином центре помощи участникам СВО и их семьям торжественно открыта «Стена Памяти», увековечившая лица и имена погибших военнослужащих округа.

Инициатором создания мемориала выступила Марина Карюшина, вдова военнослужащего, при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества». «Стена Памяти» представляет собой коллаж, состоящий из фотографий погибших бойцов. Под каждой фотографией размещена краткая биографическая справка, содержащая информацию о дате рождения, дате гибели, месте службы и воинском звании. В будущем планируется установить небольшие держатели для цветов, чтобы родственники и близкие могли возложить цветы в память о них. Стена будет пополняться.

«Создавая эту стену, я хотела достичь двух целей: увековечить память и заодно сделать место, где родные и близкие могут возложить цветы. В Зарайске пока нет памятника участникам СВО, но теперь есть хотя бы одно памятное место», — сообщила Марина Карюшина.