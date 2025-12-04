Стенды с информацией о мерах соцподдержки для бойцов СВО установят в Подмосковье

Федеральные министерства разработали для всех субъектов России единый макет информационного стенда. Он содержит ссылки на ресурсы о мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции и их родственников.

Министерство цифрового развития совместно с Министерством обороны России рекомендует регионам использовать этот макет для проведения соответствующей информационной кампании.

Шаблон рекомендуется разместить в точках приема жителей в региональных органах власти и местного самоуправления. При установке стендов в общедоступных местах необходимо обеспечить их защиту от возможной подмены информации.

Регионам также поручили отчитаться о проделанной работе, направив соответствующие документы в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до 15 декабря.