Стенд в честь погибших на СВО выпускников открыли в школе в Коломне

В Пановской средней школе имени Героя Советского Союза Петра Черябкина открыли стенд «Герои нашего времени». Он посвящен выпускникам учебного заведения, погибшим в ходе специальной военной операции.

В торжественном мероприятии приняли участие советник главы городского округа Коломна, участник спецоперации Дмитрий Глодов, руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Коломне Дарья Бабаева, военнослужащие и родственники павших героев.

«Этот стенд создан в честь наших четверых выпускников, участников специальной военной операции — в знак вечной благодарности и уважения их мужества и героизма. Такие моменты напоминают о настоящих ценностях — долге, отваге и любви к Отечеству. Мы гордимся нашими выпускниками, отдавшими жизнь за Родину», — рассказали в Пановской школе.

Память Владимира Родионова, Алексея Лихачева, Ильи Лукьянова и Максима Сонина собравшиеся почтили минутой молчания.

«Наша основная задача на сегодня — не предать забвению наших героев. Сохранить память о воинах и их подвигах для подрастающего поколения, передать нашим детям чувство гордости и чести за доблесть и ратный труд», — отметил Алексей Каратеев.