Стенд в честь Героя России Юрия Пытикова открыли в Шатуре

Торжественную линейку в шатурской школе № 1 приурочили ко Дню героев Отечества. В мероприятии участвовали ученики и педагоги, представители управления образования, Ассоциации ветеранов СВО, «Движения первых» и юнармейцы.

Стенд посвящен почетному гражданину Шатуры Юрию Пытикову, который продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. На открытие пришла мать героя Елена Пытикова.

«Сын с самого раннего детства мечтал стать военным. Но чтобы этого добиться, он хорошо учился, занимался спортом — айкидо и боксом, поступил в музыкальную школу и успешно окончил ее по классу гитары, целенаправленно шел к осуществлению своей мечты. После школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище», — рассказала Елена Пытикова.

Юрий окончил с красным дипломом Общевойсковую академию Вооруженных сил России. В феврале 2022 года полковник Пытиков отправился в зону СВО. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, ему присвоили звание Героя России. Юрий Пытиков награжден медалью «Золотая звезда».

Герой обратился к участникам мероприятия с видеоприветствием, в котором поблагодарил учителей за вклад в его воспитание и образование, а школьникам пожелал прилежно учиться и достигать своих целей.