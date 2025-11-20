Сегодня 10:31 Стелу в честь героев СВО установят в Ленинском округе в 2026 году 0 0 0 Фото: Администрация Ленинского г. о. / Пресс-служба администрации Ленинского г.о. Спецоперация

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов провел в администрации округа встречу с участниками специальной военной операции. Основной темой обсуждения стала установка в Видном 15-метровой стелы из гранита.

Памятник планируют воздвигнуть на Советском проезде города в 2026 году. Станислав Каторов рассказал, что окружающая территория будет открытой и доступной, но создающей атмосферу уединения благодаря посадке больших деревьев. «Стела станет символом признательности тем, кто, не щадя жизни, защищал и продолжает защищать страну и своих близких», — подчеркнул глава Ленинского округа.

Ветеран СВО Вадим Свистунов отметил важность создания подобных памятников для участников боевых действий. «Когда ребята вернутся в Видное, они должны увидеть и почувствовать, что все, что мы делали, было правильным», — сказал он.

Памятный камень, отмечающий основание Видного, будет смещен ближе к существующему мемориальному комплексу на Аллее Славы. Реставрация исторической части Видного предусматривает несколько проектов. Помимо установки стелы участникам СВО, планируется в 2026 году начать благоустройство Советской площади.