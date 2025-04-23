Стелу погибшим героям СВО открыли в Богородском округе

Торжественное открытие третьей стелы в память о погибших бойцах специальной военной операции прошло на территории Центра образования № 21 в городе Ногинск. Здесь располагается мемориальный комплекс с именами погибших в горячих точках.
Установка третьей стелы стала возможной благодаря помощи неравнодушных жителей, депутатов Богородского округа и предпринимателей. В церемонии открытия приняли участие глава Богородского округа Игорь Сухин, руководитель Богородского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, участник СВО, гвардии лейтенант, офицер парашютно-десантного полка Владимир Романов-Кудрявцев, родственники погибших воинов, депутаты, кадеты, представители администрации округа и общественных организаций.
Память погибших воинов почтили минутой молчания. Цветы к мемориалу возложили родственники военнослужащих, бойцы специальной военной операции, кадеты Ногинского кадетского корпуса и участники «Боевого Братства».
Напомним, что 15 мая 1998 года у средней школы № 21 на месте Закладного камня был торжественно открыт Памятный знак землякам, погибшим в Афганистане и Чечне. 2 сентября 2004 года там же был открыт Мемориальный комплекс с именами погибших в горячих точках, в Афганистане и Чечне при исполнении воинского долга. В ноябре 2023 года установили вторую мемориальную стелу с именами погибших участников специальной военной операции.
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