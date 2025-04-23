Стелу погибшим героям СВО открыли в Богородском округе

Торжественное открытие третьей стелы в память о погибших бойцах специальной военной операции прошло на территории Центра образования № 21 в городе Ногинск. Здесь располагается мемориальный комплекс с именами погибших в горячих точках.

Напомним, что 15 мая 1998 года у средней школы № 21 на месте Закладного камня был торжественно открыт Памятный знак землякам, погибшим в Афганистане и Чечне. 2 сентября 2004 года там же был открыт Мемориальный комплекс с именами погибших в горячих точках, в Афганистане и Чечне при исполнении воинского долга. В ноябре 2023 года установили вторую мемориальную стелу с именами погибших участников специальной военной операции.