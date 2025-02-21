Статс-секретарь Цивилева: бойцы СВО будут участвовать в организации Дня Победы

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева выступила в эфире программы «Между тем». В беседе с Наталией Метлиной она рассказала об организации Дня Победы в 2025 году, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам замглавы ведомства, участвовать в подготовке к празднованию будут ветераны СВО.

«Они являются потомками тех ветеранов Великой Отечественной войны, которыми мы гордимся, на примере которых мы росли, воспитывались и воспитываем наших детей», — отметила Цивилева.

Она пояснила, что бойцы спецоперации активно выдвигают предложения касательно мероприятия. Кроме того, военных привлекут и к работе по увековечиванию памяти современных героев.