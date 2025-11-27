Стартовые столы для взлета БПЛА собрали в Балашихе

На базе Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» налажено производство деталей для беспилотных летательных аппаратов с помощью 3D‑печати. Изготовленные комплектующие отправляют по запросам бойцов в зону специальной военной операции.

Исполнительный директор фонда Ирина Митюрина напомнила, что помощь началась с небольших инициатив и постепенно расширялась.

«С самого начала СВО наш фонд включился в работу. Сначала мы делали окопные свечи, затем мы увеличили объемы помощи. Сейчас мы активно разрастаемся, закупили 3D‑принтеров и ожидаем еще новую поставку, чтобы увеличить объемы производства деталей», — сказала Митюрина.

Кроме непосредственного производства, фонд проводит образовательные мероприятия: для школьников городского округа регулярно организуют мастер‑классы по 3D‑печати. Такие инициативы позволяют не только расширять технологические мощности, но и вовлекать молодежь в практическое освоение передовых технологий и гражданско‑патриотическое воспитание.