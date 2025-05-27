Главная задача буферной зоны — не прекращение огня, а защита мирного населения от ствольной артиллерии ВСУ. Об этом Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал боец с позывным Норвег.

«Это вот старое русское „иду-на-вы“, мы предупреждаем, анонсируем наступление на конкретном участке фронта. То есть, соответственно, это наступление на Сумскую и Харьковскую области. Таким образом мы обезопасим Брянскую, Белгородскую, Курскую области от ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня», — отметил Норвег.

Военный рассказал, что буферная зона — это не зона прекращения огня, на этой территории не перестанут лететь снаряды и не перестанут стрелять.

Военный подчеркнул, что отодвинутый на 50 или даже 100 километров фронт не обезопасит российское приграничье от обстрелов ракетами средней дальности, но защитит от ствольной артиллерии.

Норвег напомнил про обстрелы Донецка в начале СВО. Отодвинув фронт от города, российские войска обезопасили дончан от обстрела ствольной артиллерией и РСЗО. В Донецк вернулись жители, в городе стало значительно безопасней, отметил боец.

«То же самое должно произойти в Белгороде и в Курске. Люди не должны опасаться выходить в город. Да, мы понимаем, что обстрелы именно ракетами средней дальности, беспилотниками продолжатся, как и по всей территории Российской Федерации. Но станет явно безопаснее. Поэтому такая мера крайне необходима сейчас. И это поддерживают многие военнослужащие, которые находятся на том участке», — добавил Норвег.

Военный подчеркнул, что верховный главнокомандующий ставит в приоритет граждан РФ, их жизнь и здоровье. Создание буферной зоны обеспечит безопасность россиян.