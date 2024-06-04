Starbucks подготовилась к возвращению в Россию

«Ведомости»: Starbucks подала в мае 8 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Свернувшая бизнес в России Starbucks Corporation направила в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщили «Ведомости» .

Американская компания перестала работать в России после начала СВО и продала свои торговые точки. В мае сеть кофеен попыталась зарегистрировать бренды Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и другие.

По информации издания, речь идет о знаках классификации для кофе моментального приготовления, изготовления напитков и пищи для употребления на месте, а также администрирования программы лояльности.

Ранее газета Financial Times рассказала о решении многих зарубежных компаний остаться в России. В перечень попали Avon Products, Air Liquide и Reckitt. Эти западные компании передумали сворачивать бизнес, так как в стране восстанавливается потребительская активность, а бюрократические препятствия для выезда продолжают расти.