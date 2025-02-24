«Становится страшно». ВСУ стали тратить по 10 FPV-дронов на каждого замеченного бойца

За последние полгода линия соприкосновения в зоне СВО стала более опасной, ВСУ чаще пускают дроны, поэтому журналисты меньше снимают с передовой. Теперь съемки ведут в темное время суток. Об этом рассказал военкор Алексей Ивлиев в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой.

По его словам, раньше ВСУ тратили FPV-дроны только по крупной технике, а теперь готовы пустить их даже если заметят одного российского военного. Из-за этого на передовой стало очень опасно. Многие журналисты боятся ехать в зону боевых действий.

«Старая гвардия, люди, которых я знаю уже, наверное, лет 10-20, с которыми мы начинали работать в Славянске, в Донецке, очень часто в крайних командировках подходили ко мне и [говорили]: „Лешка, я уже не пойду, мне уже просто становится страшно“», — рассказал военкор.

По его словам, в последнее время военные корреспонденты снимают в темное время суток — примерно в 3-4 часа утра. В это время летает меньше FPV-дронов и работать не так опасно.

Также Ивлиев рассказал про способ борьбы с вражескими беспилотниками — это рыболовные сети. Их вешают между двумя деревьями. Дроны, наткнувшись на ловушку, запутываются и не могут двигаться дальше. Благодаря нехитрой технологии пойманные БПЛА не причиняют вреда людям.