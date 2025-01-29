Станок для плетения маскировочных сетей установили в школе в Богородском округе

Станок для плетения маскировочных сетей появился в Центре образования № 29 в поселке Новое Бисерово-2. Его установили по просьбе учащихся и педагогов.

Помогли реализовать задумку в Центр объединения гражданских инициатив «Единые», куда обратились ребята.

Участники волонтерского отряда «Вместе выстоим» из Старой Купавны изготовили и установили станок в школе и предоставили весь необходимый материал для плетения сетей. Кроме этого, они провели мастер-класс.

Школьники научились натягивать основу на каркас для плетения, правильно подбирать и компоновать цвета, разрезать ленты нужного размера, плести маскировочную сеть по технологии закручивания и привязки лент к основе.

«Надеемся, что маскировочные сети, сделанные с любовью и добротой, помогут спасти жизнь и здоровье наших солдат в боевых условиях. Выражаем огромную благодарность нашим волонтерам, которые подарили нам станок и научили наших ребят своему мастерству», — поделилась заместитель директора Центра образования № 29 Нина Спасова.

Занятия по обучению будут проходить в школе на постоянной основе для ребят разных возрастных категорий