Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Курск

Врио главы Курщины Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Курск находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В областную больницу доставили шестерых раненых. Всего пострадали семь человек.

«После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка», — написал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавших готовили к операциям, все они прошли успешно.

Пятилетний ребенок, который тоже пострадал при атаке ВСУ, закрывал собой мать. У него тяжелые ожоги, сейчас маленький пациент находится в реанимации. Его вместе с матерью переведут в Москву.

ВСУ с помощью БПЛА атаковали пляж «Городской» в Курске. Жертвами удара стали три человека, среди них — сотрудник Росгвардии.