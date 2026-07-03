Стало известно о гибели полковника ВСУ, участвовавшего в боях в Курской области

Командира 154-й механизированной бригады ВСУ полковника Владимира Кононникова, участвовавшего в нападении на Курскую область, ликвидировали на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Подробности раскрывать не можем, однако мы сыграли не последнюю роль в его ликвидации», — сообщил собеседник агентства.

Кононникова нашли мертвым 28 июня в подконтрольной Украине части Запорожской области. Его смерть подтвердили в пресс-службе оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее российские военные уничтожили в Черниговской области штаб, координировавший запуски и наведение на цели украинских беспилотников. Среди ликвидированных есть и офицеры среднего звена.