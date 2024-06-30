Стали известны особенности российской бомбы, ударившей по ВСУ в Нью-Йорке

Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке авиабомба корректируется в полете

Российская авиабомба ФАБ-3000, которой ударили по пункту украинских войск в поселке Нью-Йорк, может корректироваться в полете после того, как ее сбросят с самолета. Об этом журналистам Lenta.ru сообщил полковник, военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, главное преимущество таких боеприпасов заключается в безопасности для летчиков. В частности, самолету для сброса бомбы не нужно входить в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО).

«Их уже применяли по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области, об этом много писали западные эксперты», — напомнил Кошкин.

Специалисты на Украине высоко оценили ФАБ-3000, назвав боеприпас высокоэффективным оружием армии России.

«Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле», — добавил военный.

Ранее российские бойцы сбросили на пункт ВСУ в поселке Нью-Йорк ФАБ-3000. В результате удара украинская армия лишилась 60 боевиков и четырех машин.