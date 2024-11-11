Летчика-предателя Максима Кузьминова, бежавшего на Украину и после найденного мертвым в Испании, похоронили в безымянной могиле. Об этом сообщил телеканал CBS .

По его данным, украинские спецслужбы пытались убедить всех, что Кузьминов на самом деле жив, и показали похожего на него человека — предположительно, загримированного агента разведки.

Кузьминов бежал на Украину в августе прошлого года, угнав вертолет. Вместе с ним были еще два члена экипажа, которые ничего не знали о его планах. Когда они поняли, что происходит, они попытались помешать предателю, но тот хладнокровно застрелил обоих. По поддельным документам беглеца переправили в Испанию, где он вел разгульный образ жизни и хвастался содеянным. Но радовался жизни Кузьминов недолго — в конце марта его нашли мертвым. От сына открестился даже отец, назвавший его Иудой.