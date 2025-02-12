Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев» впервые покажет зрителям расширенную международную программу. В нее войдут ленты документалистов Словакии, Сербии, Италии, Палестины, Камеруна и других стран.

Круглый стол «Прорыв информационной блокады» начнется 22 февраля в 13:30. Среди участников — журналисты из государств НАТО, рассказывающие правду о ситуации в республиках Донбасса, несмотря на угрозу оказаться за решеткой.

В частности, Винченцо Лоруссо помогает RT показывать фильмы о спецоперации в Италии. Местные власти пытались запретить их, а украинские активисты совершали провокации, однако киносеансы состоялись уже более чем в 40 городах.

«Чем больше цензуры, тем больше показов. Документальные фильмы увидят по всей Италии. В них истории героев, которые объединяют всех русских людей и даже тех, кто еще не русский, но у кого сердце бьется за эту землю», — рассказал Лоруссо.

Модератором круглого стола станет депутат Госдумы и телеведущая Мария Бутина.

На фестивале итальянский режиссер Сара Реджинелла покажет фильм «Фронт невидимых». Показ пройдет 22 февраля в 15:00. В ленте она рассказала, что обстрелы мирных в Донбассе не прекращаются с 2014 года.

Международная программа фестиваля пройдет 22 и 23 февраля, предоставляя зрителям возможность увидеть происходящее в Донбассе глазами иностранных документалистов.