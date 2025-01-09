США выделят Украине очередной пакет военной помощи

«Я сегодня объявляю еще один пакет в рамках президентских полномочий оцениваемый в примерно 500 миллионов долларов», — уточнил руководитель оборонного ведомства США на встрече контактной группы по Украине в Германии.

В него будут включены дополнительные ракеты для украинской системы противовоздушной обороны, боеприпасы, среди которых снаряды типа воздух-земля, и прочее оборудование для поддержки истребителей F-16.

Газета Politico ранее в четверг выразила мнение, что после грядущего ухода с поста шефа Пентагона Ллойда Остина контактная группа по Украине может распасться, так как именно он является ее основателем и главным вдохновителем. Ни одна страна пока не предложила взять на себя руководство этим объединением.