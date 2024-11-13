США вновь примерещились северокорейские военные в Курской области

Северокорейские военные участвуют в боевых действиях на территории Курской области, заявил представитель Госдепа Ведант Патель. По его словам, против ВСУ якобы выставили 10 тысяч солдат из КНДР, сообщило агентство Reuters.
Патель отметил — США обеспокоены тем, что Россия «обратилась за помощью» к Северной Корее.
«Более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них перебрались на запад Курской области, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками», — отметил представитель Госдепа.
Летом Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве. На прошлой неделе Владимир Путин ратифицировал документ, несколько дней спустя то же самое сделали в Северной Корее.
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