США вновь примерещились северокорейские военные в Курской области

Госдеп: военные из Северной Кореи участвуют в боях в Курской области

Северокорейские военные участвуют в боевых действиях на территории Курской области, заявил представитель Госдепа Ведант Патель. По его словам, против ВСУ якобы выставили 10 тысяч солдат из КНДР, сообщило агентство Reuters .

Патель отметил — США обеспокоены тем, что Россия «обратилась за помощью» к Северной Корее.

«Более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них перебрались на запад Курской области, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками», — отметил представитель Госдепа.

Летом Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве. На прошлой неделе Владимир Путин ратифицировал документ, несколько дней спустя то же самое сделали в Северной Корее.