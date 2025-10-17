США притормозили с вопросом поставок Tomahawk на Украину

Парламентарий рассказал, что президент республики Владимир Зеленский 17 октября обсудит с американским лидером Дональдом Трампом передачу средств противовоздушной обороны. Также стороны поднимут тему создания общих предприятий.

«Вопрос о передаче Украине Tomahawk поставлен на паузу», — подчеркнуло издание.

Ранее Трампа заподозрили в нежелании помогать Украине. Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что Зеленский на встрече с хозяином Белого дома снова попросит финансирования и оружия.

Эксперт предположил, что американский лидер озвучит украинской стороне те условия, которые ему ретранслировал президент Владимир Путин. По мнению Фельдмана, если Зеленский их не примет, то республика будет выглядеть государством, срывающим переговорный процесс.