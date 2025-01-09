США планировали переговоры по Украине на 2025 год до победы Трампа

США и Украина рассчитывали на переговоры с РФ и при победе Харрис

Администрация Джо Байдена и украинские власти планировали провести переговоры с Россией даже при победе на президентских выборах Камалы Харрис, а не Дональда Трампа. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

По данным издания, переговоры с Россией могли состояться в первой половине 2025 года. Автор статьи подчеркивает, что это произошло бы вне зависимости от того, кто победит на выборах президента. Представители Белого дома хотели расширить возможности Украины на переговорах за счет последних военных поставок США.

Ранее в США оценили исход переговоров Путина и Трампа. Директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил, что давление на президента России Владимира Путина со стороны избранного лидера США Дональда Трампа в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине не окажет ожидаемого воздействия.