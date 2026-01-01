Средства ПВО за час сбили 15 летевших на Москву беспилотников

За час средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

О первых двух уничтоженных дронах стало известно в 19:00, спустя несколько минут сбили еще один БПЛА, в 19:33 — три.

Всего менее чем за 60 минут российские военные обезвредили 15 беспилотников противника, а в 20:10 Собянин заявил о еще трех сбитых БПЛА.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временных ограничениях работы всех столичных аэропортов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.