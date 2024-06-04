Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу белорусского гребца Павла Шурмея, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в картотеке инстанции

Решение об аресте суд принял 4 июня.

«Категория дела: „Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу“ <…>. Текущее состояние: удовлетворено», — указали в карточке уголовного дела.

Шурмей принимал участие в двух Олимпиадах в 2004 и 2008 годах и выступал за сборную Белоруссии. После завершения спортивной карьеры отправился служить в белорусский полк ВСУ.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что иностранные наемники стали чаще отказываться от отправки на Украину. Командование ВСУ предлагает боевикам большие деньги, но те не хотят рисковать.

Из-за нехватки кадров в армии украинское руководство оказывает давление на своих западных союзников и требует от них отправки войск в зону боевых действий.