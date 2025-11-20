Спортсмены в Домодедове передали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» вместе с тренерами собрали гуманитарный груз для российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Поводом стало обращение друзей тренера Натига Алиева – бывших сослуживцев, с которыми он долгие годы тренировался и участвовал в соревнованиях.
Во время очередного занятия юные самбисты узнали, что к ним придут гости – участники специальной военной операции. Бойцы, представившиеся по позывным «Маугли» и «Иваныч», обратились к школьникам с напутственными словами.
«Самое главное – уважайте родителей, слушайте тренеров. А еще берегите дружбу. Ваши наставники – профессионалы, мы знаем их давно», – сказал один из бойцов.
Тренер рассказал что может помочь бойцам в выполнении боевых задач и обустройстве мест размещения воспитанникам и их семьям – и откликнулось буквально все. В кратчайшие сроки были собраны бензиновые генераторы, воздухонагреватели и другие нужные вещи.
«Мы всегда учим ребят патриотизму, уважению к стране и тем, кто её защищает. Поддержка бойцов – часть этих ценностей», – отметил Натиг Алиев.
Гуманитарный груз уже отправлен на передовую. Спортсмены и тренеры передали защитникам слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой.