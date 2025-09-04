Спортсмены из Балашихи одержали первую победу на Кубке по следж-хоккею

Во Владивостоке начался престижный турнир по следж-хоккею «Герои нашего времени», в котором участвуют ветераны специальной военной операции из разных регионов России. Московскую область на соревнованиях представляет команда «Гвардия», тренирующаяся на базе ледовой арены «Орион-Технопул» в Балашихе.

В первом матче группового этапа подмосковная команда одержала уверенную победу над московской командой «Мужество» со счетом 2:0. Уже сегодня в 17:00 «Гвардия» проведет второй матч турнира против хозяев — команды «Союз» из Владивостока.

«Для наших ребят это не просто спорт. Каждый матч — доказательство силы духа и стремления к победе, несмотря ни на какие испытания», — отметил основатель команды Михаил Трифонов.

Кубок организован Паралимпийским комитетом России и движением «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства спорта РФ и Министерства физической культуры и спорта Приморского края. В борьбу за кубок и призовой фонд вступили шесть сильнейших команд ветеранов СВО из Московской области, Владивостока, Санкт-Петербурга, Самарской и Сахалинской областей, а также Москвы.

Турнир проходит в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, объединившей соревнования по 14 видам спорта, и завершится 6 сентября.