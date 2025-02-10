Спортсменки в Дмитрове сплели тактические браслеты для бойцов СВО

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Спортсменки хоккейного клуба «Торнадо» в Дмитрове сплели тактические браслеты выживания для участников СВО. К каждому аксессуару они приложили пожелания, чтобы поддержать бойцов.

Девушки создали браслеты из паракорда. В случае необходимости его можно быстро расплести и превратить в пятиметровую прочную веревку.

«Мы хотим, чтобы наши бойцы знали: они не одни. Каждый узелок в браслете — это наша поддержка, а каждое пожелание — это наша вера в их победу и скорейшее возвращение домой», — поделилась капитан команды Ландыш Фаляхова.

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
1/2
Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
2/2

Главная цель помощи — поддержать бойцов. К каждому изделию спортсменки приложили пожелания. Кроме того, команда подписала джерси — часть экипировки станет талисманом удачи для наших защитников.

«Такие маленькие, но важные шаги помогают нашим бойцам чувствовать поддержку из тыла», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте