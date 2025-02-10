Спортсменки в Дмитрове сплели тактические браслеты для бойцов СВО

Спортсменки хоккейного клуба «Торнадо» в Дмитрове сплели тактические браслеты выживания для участников СВО. К каждому аксессуару они приложили пожелания, чтобы поддержать бойцов.
Девушки создали браслеты из паракорда. В случае необходимости его можно быстро расплести и превратить в пятиметровую прочную веревку.
«Мы хотим, чтобы наши бойцы знали: они не одни. Каждый узелок в браслете — это наша поддержка, а каждое пожелание — это наша вера в их победу и скорейшее возвращение домой», — поделилась капитан команды Ландыш Фаляхова.
Главная цель помощи — поддержать бойцов. К каждому изделию спортсменки приложили пожелания. Кроме того, команда подписала джерси — часть экипировки станет талисманом удачи для наших защитников.
«Такие маленькие, но важные шаги помогают нашим бойцам чувствовать поддержку из тыла», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.
Инвестора бренда спорткаров Spyker Пессиса объявили в розыск
Скорая и легковушка столкнулись на западе Москвы
Житель Челябинской области получил 5,5 года за призывы к терроризму
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
У мужа осудившей отсрочку депутата Рады нашли бронь
Две новые экспозиции открылись в Центре культуры и искусств в Электроуглях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте