Спортсменки в Дмитрове сплели тактические браслеты для бойцов СВО

Спортсменки хоккейного клуба «Торнадо» в Дмитрове сплели тактические браслеты выживания для участников СВО. К каждому аксессуару они приложили пожелания, чтобы поддержать бойцов.

Девушки создали браслеты из паракорда. В случае необходимости его можно быстро расплести и превратить в пятиметровую прочную веревку.

«Мы хотим, чтобы наши бойцы знали: они не одни. Каждый узелок в браслете — это наша поддержка, а каждое пожелание — это наша вера в их победу и скорейшее возвращение домой», — поделилась капитан команды Ландыш Фаляхова.