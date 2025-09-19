Спортивный сбор ветеранов СВО с инвалидностью по зрению прошел в Серпухове
На спортивной базе «Лесная опушка» прошли первые учебно-тренировочные сборы по спорту слепых для ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению. В течение трех дней более 25 ветеранов посещали тренировки под руководством ведущих тренеров сборных команд России и спортсменов-паралимпийцев, а также участвовали в соревнованиях.
Особенностью сборов стало включение в программу стрельбы из лука для незрячих и слабовидящих — одной из самых молодых и динамично развивающихся дисциплин в стране.
Кроме этого, ветераны соревновались в шоудауне, дзюдо, армрестлинге и биатлоне.
В финальный день прошла церемония награждения победителей и призеров с участием председателя правления «Здорового Отечества» Раимкуля Малахбекова, президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и президента Всероссийской Федерации спорта слепых Ольги Семеновой.
Мероприятие реализовано в рамках совместного проекта Паралимпийского комитета России и Общероссийского движения «Здоровое Отечество» "Герои Нашего Времени" при поддержке Всероссийской Федерации спорта слепых.