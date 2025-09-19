Спортивный сбор ветеранов СВО с инвалидностью по зрению прошел в Серпухове

На спортивной базе «Лесная опушка» прошли первые учебно-тренировочные сборы по спорту слепых для ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению. В течение трех дней более 25 ветеранов посещали тренировки под руководством ведущих тренеров сборных команд России и спортсменов-паралимпийцев, а также участвовали в соревнованиях.

Особенностью сборов стало включение в программу стрельбы из лука для незрячих и слабовидящих — одной из самых молодых и динамично развивающихся дисциплин в стране.

Кроме этого, ветераны соревновались в шоудауне, дзюдо, армрестлинге и биатлоне.