Спортивный сбор ветеранов СВО с инвалидностью по зрению прошел в Подмосковье

Первый тренировочный сбор для участников специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению, прошел в Серпухове. Мероприятие организовали по проекту «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Особая ценность этого сбора в том, что, наряду с тренировками по различным дисциплинам, его участники смогли перенять практический бытовой опыт у своих наставников — спортсменов и тренеров, которые также имеют инвалидность по зрению. Несмотря на недуги, они достигли высоких результатов в спорте и жизни», — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Особенностью сборов стали первые в России тренировки и соревнования по стрельбе из лука для незрячих и слабовидящих спортсменов. Ветераны также участвовали в дисциплинах спорта слепых: шоудаун (настольный теннис), дзюдо, армрестлинг и биатлон.

«Шаг за шагом наше движение и Паралимпийский комитет России создают в стране условия для вовлечения наших ветеранов, наших героев в адаптивные виды спорта. Сборы в „Лесной Опушке“ с участием 24 ветеранов показали, что мы движемся в правильном направлении», — добавила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

В рамках сборов также прошел дебютный мастер-класс по адаптивному боксу для ветеранов с нарушениями зрения, который провел чемпион мира по боксу Роман Андреев. Наставниками участников стали тренеры сборных команд России и паралимпийцы. Сборы проходили с 15 по 18 сентября 2025 года на спортивной базе «Лесная Опушка» в Серпухове в рамках федеральной программы «Спорт России».