Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества прошел в Серпухове

Мероприятие под названием «Эстафета Победы» организовали Единый центр поддержки участников СВО и клуб «Равные возможности». В нем приняли участие семьи бойцов спецоперации.

Для ребят организаторы приготовили разнообразные спортивные испытания. Пока команды «Орлята» и «Соколята» соревновались, родители бурно поддерживали юных спортсменов. Турнир посетили почетные гости — депутаты Московской областной думы Татьяна Карзубова и окружного совета Андрей Тихонов.

В завершении спортивного праздника все дети получили подарки. Всем очень понравилось такое мероприятие, которое планируют сделать традиционным. Важно, чтобы участники СВО были уверены, что их семьям оказывается всесторонняя поддержка.

Ранее в детской школе искусств в Протвине состоялся большой концерт, посвященный Дню защитника Отечества, который был организован для волонтеров. Лозунг «СВОих не бросаем» объединил волонтерские группы не только Серпухова, но и всей России.