Спортивный клуб «Шахматы для СВОих» открыли в Коломне

В Коломне при поддержке Федерации шахмат Московской области открылся спортивный клуб «Шахматы для СВОих». Инициатива эта реализуется в 12 округах Подмосковья под эгидой многократного чемпиона мира Сергея Карякина.

В дальнейшем такие шахматные клубы для защитников Родины появятся в каждом муниципалитете Подмосковья.

«Клуб создан для участников специальной военной операции и их родных, которые смогут бесплатно посещать еженедельные занятия шахматами. Вести уроки доверим лучшим тренерам, в том числе, в планах онлайн-занятия с привлечением тренеров областной Федерации шахмат, а также настоящие турниры. Приглашаем ветеранов и их близких присоединяться», — рассказал главный тренер сборных Московской области по шахматам, судья всероссийской категории Игорь Ковпак.

Также участников клуба ждут сеансы с известными шахматистами и мастер-классы с Сергеем Карякиным.

«Уверен, что идея найдет большой отклик среди участников нашей Ассоциации и семей военнослужащих. „Шахматы для СВОих“ — это не только про спорт. Клубы станут местом поддержки и общения, где можно провести время с близкими, получить новые знания, встретить друзей, почувствовать плечо единомышленников», — отметил руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.