Спортивный фестиваль ветеранов боевых действий пройдет в Серпухове

Фото: Судья на спортивных соревнованиях в День молодежи в Пестовском парке округа Балашиха / Медиасток.рф

В Серпухове 26 июля состоится межрегиональный спортивный фестиваль для ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Мероприятие пройдет во дворце спорта «Надежда».

В рамках фестиваля ветераны смогут продемонстрировать свои силы в нескольких дисциплинах: пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, а также попробовать себя в адаптивном гиревом спорте и адаптивном боксе. Особое внимание уделено развитию адаптивных видов спорта, которые способствуют реабилитации и поддержанию физической активности среди участников с ограниченными возможностями.

Фестиваль ставит своей целью укрепление сотрудничества между спортивными организациями инвалидов, социальными и патриотическими объединениями, а также популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, мероприятие призвано способствовать патриотическому воспитанию различных слоев населения через спортивные инициативы.

Организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Московской области, администрация городского округа Серпухов, серпуховское отделение Ассоциации ветеранов СВО, Федерация смешанных единоборств, Московская областная федерация пауэрлифтинга и Московская областная федерация спортивного метания ножа.