Спортивный фестиваль ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Подольске

Фестиваль, посвященный Дню ветеранов боевых действий, организовала Ассоциация спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» при поддержке депутата горсовета Ивана Исаева. В течение летнего сезона планируют провести еще ряд подобных турниров.

На открытии фестиваля присутствовали руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Игорь Науменков, председатель Общественной палаты Евгений Патрушев и исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» Александр Горпинко.

После официальной части мероприятия все желающие попробовали свои силы в легкой атлетике, подтягивании на турнике, толчке гири, перетягивании каната, метании мяча в цель. Также прошли соревнования по лазертагу и дартсу. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.