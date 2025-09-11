Спортивные турниры и концерты ко Дню города пройдут в Химках 13 сентября

Объединяют праздничные мероприятия, посвященные Дню города Химки, общая концепция преемственности поколений и патриотическая тематика. Гостей ждут выставки, спортивные турниры и концерты, которые пройдут на различных площадках муниципалитета.

Центральной локацией праздника станет Парк Толстого. Здесь организуют творческие мастер-классы, фестиваль урожая и акцию «Письмо солдату». Завершится праздник большим гала-концертом.

В сквере Марии Рубцовой, Доме культуры «Контакт» и микрорайоне Фирсановка в Химках, а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово подготовят музыкальную программу. Там также пройдет Кубок женских любительских команд «Дамы в спорте», футбольные турниры «Из поколения в поколение», фестиваль ГТО, мастер-класс по боксу от олимпийского чемпиона Александра Лебзяка.

В комплексе «Артишок» откроют выставку «Город мой — Химки!», «Типичные Химки. Город Победителей» и фотовыставку портретов семей участников специальной военной операции. В галерее имени Горшина жители увидят уникальную экспозицию из собрания Третьяковской галереи, а в школе № 8 гостям представят исторические экспонаты школьных музеев.

Полная афиша мероприятий доступна для ознакомления в социальных сетях администрации городского округа Химки. Возрастное ограничение 0+