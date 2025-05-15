В Балашихе на стадионе «Криогенмаш» провели патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений», посвященное Дню Черноморского флота России. Гости праздника соревновались в спортивных дисциплинах, принимали участие в мастер-классах и просветительских лекциях.

Мероприятие объединило жителей города, волонтеров, военнослужащих и почетных гостей, среди которых была депутат городского совета, бронзовый призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Марина Жирова.

Несмотря на неблагоприятную погоду, участники с энтузиазмом соревновались в спортивных дисциплинах, демонстрируя силу и ловкость. Особое внимание привлекло выступление частника боевых действий из спецподразделения «Витязь». Он поделился своей историей и показал мастер-класс по сборке и разборке автомата.

Активистка Ирина Володько рассказала о работе волонтерских организаций Балашихи, подчеркнув важность участия в сборах гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. В завершение мероприятия Марина Жирова наградила активных волонтеров благодарственными письмами и вручила партийные билеты «Единой России» новым членам.

Отметим, что такие патриотические события регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи, объединяя жителей округа в едином стремлении сохранить память о великом прошлом и вместе строить успешное будущее страны.