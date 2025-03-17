Спортивно-патриотический флешмоб пройдет в Химках 18 марта

Мероприятие будет приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Эстафета состоится 18 марта в 16:00 на базе спортивной школы «Виктория» по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Приглашенные гости расскажут воспитанникам учреждения о событиях 2014 года. Крым и Севастополь 18 марта официально вошли в состав Российской Федерации по результатам референдума.

«Сегодня, когда Россия вновь отстаивает свои интересы в ходе специальной военной операции, значение этого дня приобретает еще больший смысл. Он напоминает нам о важности национального суверенитета, стремления к единству и защиты своих граждан», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, станет частью патриотической программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года. Основная задача проекта — поспособствовать правильному воспитанию подрастающего поколения, которое будет чтить и уважать традиции и историю России.