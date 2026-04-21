Спорт помог бойцам СВО в Наро-Фоминске вернуться к активной жизни после ранений

В Подмосковье участники специальной военной операции после ранений успешно находят новые ориентиры и способы реализовать себя в мирной жизни. Для одних это спокойное восстановление в кругу семьи, для других — активная деятельность, связанная со спортом и работой с молодежью.

Одним из таких примеров стал Денис Анищенко, который после госпиталя выбрал для себя бег.

Я помню свои первые тренировки. После госпиталя было очень тяжело, набрал много лишнего веса. Денис Анищенко

Однако со временем спорт стал не просто способом восстановления, а важной частью жизни. Анищенко отмечает, что именно регулярные занятия помогли ему выработать дисциплину и укрепить внутреннюю устойчивость. Через преодоление физических трудностей пришло и чувство уверенности — как в себе, так и в людях с похожим опытом, которые также не отказались от активной жизни.

Сегодня он не ограничивается личными достижениями. Денис работает с подростками и готовит юношескую команду к военно-патриотической игре «Наша сила — в единстве!», которая ежегодно собирает старшеклассников из городов воинской славы. Соревнования пройдут в Грозном, а пока участники осваивают строевую подготовку, развивают физическую форму и учатся действовать в команде. Другой пример — Виктор Стейскал, жизнь которого кардинально изменилась после ранения, полученного в конце 2022 года.

До получения ранения я видел свою жизнь исключительно как спортсмен, после же передо мной открылось столько новых сфер. В том числе сфера работы с молодежью, с которой в дальнейшем я планирую связать всю свою жизнь. Виктор Стейскал

Сегодня он является членом общественной палаты Наро-Фоминского округа и активно участвует в патриотических инициативах.

В центре его подхода — формирование у подростков чувства ответственности, любви к стране и дисциплины, без которой невозможно добиться результатов. При этом собственный пример играет ключевую роль: общаясь с ребятами, он показывает, что даже после серьезных травм человек остается востребованным и способен приносить пользу обществу. Спорт по-прежнему занимает важное место в жизни Виктора. С детства занимавшийся акробатикой и гиревым спортом, он продолжает тренироваться и сейчас, уделяя внимание силовым упражнениям, а также осваивая новые дисциплины — бег по пересеченной местности и дистанционные забеги. Физическая активность помогла ему быстрее адаптироваться к новым условиям и вернуться к активной жизни. Среди его достижений — серебряная медаль на Кубке мужества среди ветеранов СВО в дисциплине «метание ножа» летом 2025 года, а также бронза на соревнованиях Международного совета военного спорта в скалолазании.