Спонсируемую Госдепом украинскую НПО признали нежелательной в России

В России признали нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Центр інформаціï про права людини». Другое используемое ее наименование — «Центр прав людини ZMINA», сообщили в Генпрокуратуре .

Эта организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России и пытается дестабилизировать общественно-политической обстановки в стране. Делает это в том числе через «инспирирование национально-сепаратистских настроений», пояснили в пресс-службе.

По данным ГП, с начала специальной военной операции эта украинская НПО активно продвигает политику недружественных государств по российско-украинскому конфликту и международной блокаде России.

Финансируют работу центра Госдеп США, власти Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, а также несколько неправительственных структур, которые уже ранее признали нежелательными в РФ, в их числе чешская НПО People In Need и американская Freedom House.