Сплав по Москве-реке для семей участников спецоперации прошел в Можайске

Семейный сплав организовали для родственников героев Можайска. Они преодолели маршрут от парка «Ривьера» до деревни Игумного.

Всего участники сплава прошли семь километров по Москве-реке. Перед этим они прослушали мастер-класс по управлению каяками и использованию весла, а также технике безопасности на воде.

Мероприятие прошло при поддержке главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева. Семьи сопровождала социальный координатор Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

«Мы гордимся нашими земляками, которые, несмотря ни на что с достоинством выполняли и выполняют свой долг. В этот раз помог организовать такой масштабный сплав член Общественной палаты округа и автор спортивных проектов Никита Калинин», — отметила Галина Аксенова.