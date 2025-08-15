Сплав для волонтеров из Одинцовского округа пройдет в Звенигороде 20 августа

Сплав для волонтеров Одинцовского округа и волонтеров специальной военной операции пройдет в Звенигороде. Начало мероприятия 20 августа в 8:00, а его продолжительность составит два часа.
Мероприятие проводится при поддержке администрации Одинцовского городского округа и председателя окружного совета депутатов Татьяны Одинцовой.
Организаторами сплава выступили общественная организация «Доброе сердце» из Голицыно, «Волонтерское Объединение» из Одинцова, лаборатория активного отдыха Андрея Зербакова и комиссия по добровольчеству (волонтерству), вопросам специальной военной операции и поддержке ветеранов Общественной палаты Одинцовского городского округа.
После волонтерского сплава запланировано общее чаепитие. Предполагаемое количество участников — более 35. Также присоединиться к мероприятию приглашаются все желающие со своими сапами. К заплыву допускаются лица старше 16 лет.
Самолет Путина по пути с Аляски в Россию сопровождали истребители F-22
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте