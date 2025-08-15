Сплав для волонтеров из Одинцовского округа пройдет в Звенигороде 20 августа

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сплав для волонтеров Одинцовского округа и волонтеров специальной военной операции пройдет в Звенигороде. Начало мероприятия 20 августа в 8:00, а его продолжительность составит два часа.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Одинцовского городского округа и председателя окружного совета депутатов Татьяны Одинцовой.

Организаторами сплава выступили общественная организация «Доброе сердце» из Голицыно, «Волонтерское Объединение» из Одинцова, лаборатория активного отдыха Андрея Зербакова и комиссия по добровольчеству (волонтерству), вопросам специальной военной операции и поддержке ветеранов Общественной палаты Одинцовского городского округа.

После волонтерского сплава запланировано общее чаепитие. Предполагаемое количество участников — более 35. Также присоединиться к мероприятию приглашаются все желающие со своими сапами. К заплыву допускаются лица старше 16 лет.