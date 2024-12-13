Спецпосланник Трампа рассказал, когда может закончиться украинский конфликт

Избранный президент США Дональд Трамп является единственным человеком, способным остановить конфликт на Украине. Такое мнение в эфире телеканала Fox выразил американский спецпредставитель по украинскому вопросу Кит Келлог.

«Он бы сделал такой смелый шаг. Но когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп», — добавил Келлог.

Он также назвал идею провести такую встречу «действительно очень хорошей».

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после избрания президентом остановит конфликт на Украине «за 24 часа», притом еще до вступления в должность.

В декабре 2024 года спецпосланник Трампа Келлог обнародовал свой план по данному вопросу.