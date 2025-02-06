Войска в ходе воздушной разведки с помощью БПЛА засекли группу пехоты ВСУ. Полученные координаты операторы беспилотника передали командованию.

Получив данные, расчет АГС спецназа Росгвардии атаковал противника и уничтожил опорный пункт.

«В результате слаженной работы росгвардейцев цели уничтожены», — отметили в пресс-службе.

Ранее российские войска установили контроль над селами Барановка в ДНР и Новомлынск в Харьковской области. Первый населенный пункт освободила группировка войск «Центр». ВСУ потеряли более 500 боевиков, три боевые бронемашины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Новомлынск, расположенный на правом берегу реки Оскол к северо-востоку от Двуречной и Купянска, освободила группировка «Запад». Она ударила по двум механизированным и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также по бригаде Нацгвардии. В результате украинская армия лишилась более 220 военнослужащих.