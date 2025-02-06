Спецназ Росгвардии ликвидировал опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили украинский «опорник» в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Войска в ходе воздушной разведки с помощью БПЛА засекли группу пехоты ВСУ. Полученные координаты операторы беспилотника передали командованию.
Получив данные, расчет АГС спецназа Росгвардии атаковал противника и уничтожил опорный пункт.
«В результате слаженной работы росгвардейцев цели уничтожены», — отметили в пресс-службе.
Ранее российские войска установили контроль над селами Барановка в ДНР и Новомлынск в Харьковской области. Первый населенный пункт освободила группировка войск «Центр». ВСУ потеряли более 500 боевиков, три боевые бронемашины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Новомлынск, расположенный на правом берегу реки Оскол к северо-востоку от Двуречной и Купянска, освободила группировка «Запад». Она ударила по двум механизированным и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также по бригаде Нацгвардии. В результате украинская армия лишилась более 220 военнослужащих.